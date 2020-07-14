Почетные грамоты вручили 20 сотрудникам социальной защиты из разных учреждений. Их наградил губернатор региона Андрей Воробьев.

Я хотел поблагодарить за вашу работу в такой новый и непредсказуемый период жизни. На вас, как и на врачей, легла основная нагрузка. Нашей задачей было уделить внимание всем тем, кому сложнее всего. В первую очередь людям старшего поколения. И все это время социальная служба работала напряженно. Это вызывает уважение. Большое спасибо вам! Андрей Воробьев.

Психолог Реутовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Преодоление» Кирилл Гонтовой выразил благодарность и губернатору.

Андрей Юрьевич, большое спасибо за высокую оценку нашего труда. И правда — на передовой находились, старались оказывать социальную и психологическую помощь семьям. Я очень рад, что в этом участвовал Кирилл Гонтовой.

Кроме того, специалисты получили 1,7 миллиона звонков от жителей. Они активно помогли им с наборами продуктов, средствами гигиены, лекарствами и другими вопросами. Многие жители нуждались просто в моральной поддержке, которую в результате получали.

Продуктами обеспечили свыше 80 тысяч пенсионеров и более 115 тысяч семей. Помимо этого, около четырех тысяч человек получили психологическую поддержку. А вызвать домой врача помогли 300 пожилым людям.

«Мы оказывали посильную социальную помощь. И продуктовые наборы, и консультации психологические по Skуре с семьями. Я считаю, что эта награда не мне, а тогда и всему центру за то, что помогали», — отметил Кирилл Гонтовой.

Именно эти чуткость и отзывчивость неравнодушных сиделок, психологов, медсестер, волонтеров, многих других специалистов помогли сотням тысяч жителей выйти из периода самоизоляции душевно здоровыми.

Если все-таки каждый из нас — вся наша армия муниципальных и государственных служащих — будет все делать с теплотой, то мы сможем в хорошем смысле перевернуть мир. Сделать его чуточку лучше Андрей Воробьев.

В условиях пандемии социальные работники бесплатно выдали более 35 тысяч наборов защитных масок нуждающимся семьям и около 60 тысяч — неработающим пенсионерам.

Благодарность губернатора объявили Анне Худолеевой, девушке из Орехово-Зуева. Она инвалид III группы, но посвятила всю себя помощи другим людям.

На личном транспорте Анна доставляла продукты и лекарства в самые отдаленные поселения. Она работает в производственно-интеграционных мастерских для молодых инвалидов.

«У нас было очень много заказов — всем нужны были лекарства и продукты. Пенсионеры боялись, что их будет не хватать. Люди были рады, что им помогли, что с ними поговорили. Мы все еще развозим продуктовые наборы для малоимущих, пенсионеров и инвалидов. Я не ожидала, что мою работу так оценят», — сказала она.

Кроме того, ранее губернатор уже поблагодарил за труд врачей и волонтеров. По его словам, их вклад в борьбу с коронавирусом безграничен.

Андрей Воробьев наградил почетными грамотами и медалями 20 самых активных волонтеров. Они руководили штабами и вместе с коллегами обзванивали жителей, узнавая, какая поддержка им необходима. Пенсионеров же взяли на постоянное наблюдение. А наборы продуктов и медикаментов доставляли даже в удаленные села и деревни Подмосковья.

Он посетил уже несколько больниц, чтобы поблагодарить врачей и наградить знаками отличия и грамотами.