Подмосковье 11 июля 2023, 17:04 Соцработники помогли 16 тысячам пенсионеров из сел Подмосковья пройти диспансеризацию с начала года Министерство социального развития Московской области

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Пожилые жители Подмосковья из сельской местности могут бесплатно воспользоваться доставкой в медицинские учреждения. С начала года этой возможностью воспользовались свыше 16 тысяч человек.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, услуга стала возможной благодаря реализации нацпроекта «Демография». Ей могут воспользоваться жители старше 65 лет, проживающие в сельской местности.

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«Это очень удобно, ведь пенсионера забирают из родного населенного пункта и привозят обратно. Для инвалидов на креслах-колясках транспорт предоставляется с подъемным устройством», — сообщила глава министерства Людмила Болатаева.

Во время поездки специалист проводит консультацию по мерам социальной поддержки для льготников и подробно отвечает на вопросы пенсионеров. В министерстве добавили, что жители могут воспользоваться услугой, обратившись в поликлинику или в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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