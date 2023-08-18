Подмосковье 18 августа 2023, 16:36 Соцпомощников по долговременному уходу за инвалидами и пожилыми подготовят в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Новый проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами запустят в Подмосковье в сентябре. Пилотными территориями станут Воскресенск, Долгопрудный, Егорьевск, Лобня, Мытищи и Орехово-Зуево. В рамках проекта в Подмосковье подготовят около 500 соцпомощников.

«Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход, и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому, без оформления в социальный центр», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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По ее словам, семьи смогут оказывать помощь близким самостоятельно, а если родственников нет, за пациентами закрепят помощника. Кроме того, на базе учреждений соцобслуживания можно будет взять технические средства напрокат.

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