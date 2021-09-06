Соцподдержка, бизнес и «скоро в школу». Новые сервисы появились на портале Госуслуг Подмосковья после обновления

Портал госуслуг Московской области обновился. Теперь там появился разделы по социальной поддержке жителей и для бизнеса. Кроме того, часть предлагаемых услуг теперь оказываются автоматически без подачи заявки.

Все социальные услуги собрали в одном разделе «Соцподдержка». При переходе туда можно выбрать одну из восьми жизненных ситуаций:

рождение ребенка;

безработные;

скоро в школу;

инвалидность;

многодетная семья;

пенсия;

малообеспеченная семья;

иные.

Сервис «Скоро в школу» позволяет семье получить положенные выплаты. Подать нужно всего одно заявление. Ей могут воспользоваться многодетные или малообеспеченные семьи, чей доход ниже установленного в Подмосковье прожиточного минимума (13 580 рублей).

Если услугой уже пользовались в прошлом году, то выплаты поступят автоматически. Новичкам придется подождать поступления средств семь рабочих дней.

Размер выплат следующий:

на школьную форму — 3 000 рублей;

семьи, где растет ребенок-инвалид, получат 13 020 рублей;

малообеспеченные семьи также могут получить набор первоклассника.

Рюкзак со всеми письменными принадлежностями привезут на дом в удобное время. Если выплата не поступила на счет до 10 августа, необходимо подать заявление в разделе «Соцподдержка».

В разделе «Социальная газификация» можно получить ордер на земляные работы для подведения труб с газом к участку. Организации, которые будут строить газопровод, смогут оформить разрешение за два дня вместо 10. Ордер поступит в личный кабинет заявителя.

Сервис по выдаче ордера на строительство газопровода доступен на региональном портале в разделе «Земля и стройка» там надо перейти на страницу «Строительные работы».

Воспользоваться сервисом могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Услуга предоставляется бесплатно. Заявку рассмотрят в течение двух рабочих дней.

Строительные компания Подмосковья перед сдачей объекта могут проверить комплект документов при помощи специального онлайн-теста, доступного на портале госуслуг Подмосковья. Это уменьшит количество отказов и сократит время на оформление заявки.

Сервис доступен в разделе «Бизнесу» — «Земля и стройка» — «Строительные работы».

Учащимся Московской области льготное право на проезд при использовании картой «Стрелка» продлили автоматически. Но если этого не произошло, на портале госуслуг нужно выбрать раздел: «Транспорт» — «Документы — «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». Там нужно подтвердить свой статус.

Жители Подмосковья могут оформить субсидию на оплату услуг маркетплейсов на портале госуслуг. Это позволит предпринимателям возместить до 50% расходов за год на размещение и продвижение на интернет-площадках товаров сельского хозяйства, охоты, рыболовства, собственного и обрабатывающего производств.

Подать документы на компенсацию можно до 18 сентября 2021 года. Статус своей заявки можно проверить в личном кабинете в разделе «Заявления».

Жители Подмосковья, кому исполняется 80 лет получают подарки к юбилею. Если пенсионер переехал в Подмосковье недавно, то для получения подарочного набора нужно подать заявление. Сделать этом можно через представителей: родных или близких. Заявки принимают в МФЦ или через портал госуслуг.

Услуга доступна в разделе «Соцподдержка» — «Предоставление подарочного набора юбилярам». Срок оказания услуги составляет восемь рабочих дней. Подать заявку можно не ранее чем за один месяц до наступления круглой даты и не позднее 12 месяцев, когда день рождения уже прошел.