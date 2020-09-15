«Важная мера поддержки»: социальную ипотеку в Подмосковье за 4 года получили более 1,7 тысячи специалистов

Программа социальной ипотеки реализуется в Подмосковье уже четыре года. За это время сертификаты на жилье получили более 1,7 тысячи специалистов. Андрей Воробьев назвал программу важной мерой поддержки. Об этом сообщается в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Социальную ипотеку могут получить учителя, воспитатели, тренеры, врачи, молодые ученые и уникальные специалисты.

В доме правительства Подмосковья еще 43 учителям вручили сертификаты на покупку жилья по программе «Социальная ипотека». Всего в этом году сертификаты получили 110 специалистов сферы образования.

«Мы видим, что реализация программы является важной мерой поддержки, ежегодно у нас все больше желающих стать ее участниками. Всего в этом году по программе „Социальная ипотека“ вручим 365 свидетельств — учителям, врачам, тренерам, молодым ученым и уникальным специалистам. Хочется пожелать, чтобы каждый из профессионалов приобрел квартиру своей мечты в Подмосковье», — отметил Андрей Воробьев.

С начала реализации программы жилье по льготным условиям смогли купить более 300 учителей. Для педагогов есть и другие меры поддержки от правительства региона — подъемные в размере 150 тысяч рублей для молодых специалистов, а также доплата за классное руководство.

«Квартира для педагога — это важная мотивация. И если раньше все преподаватели мечтали о столичных школах, то сегодня работа учителем в Подмосковье — это престижно и привлекательно», — уточнил Максим Селезнев, учитель физкультуры школы №2 Шатуры.

По программе стоимость квартиры берет на себя правительство Подмосковья, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Программа помогает привлекать в регион квалифицированных специалистов: учителей, врачей, тренеров, ученых. За все время участниками стали уже свыше 1,7 тысячи человек.