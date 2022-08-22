Соципотека помогла воспитателю из Раменского приобрести квартиру

Анастасия Котульская — воспитатель в детском саду Дергаевской школы № 23. Программа социальной ипотеки помогла ее семье приобрести трехкомнатную квартиру рядом с работой. До участия в программе она вместе с мужем и дочерью более 10 лет жила у родителей.

Анастасия отметила, что в современных условиях молодой семье очень трудно приобрести собственную квартиру без чьей-либо поддержки. Она отметила, что такой программой государство дает возможность многим семьям претворить в жизнь свою мечту.

«Дочка очень радуется, что у нее будет своя комната, и уже строит планы по ее обустройству. Квартира мне понравилась сразу. Она не требует ремонта и находится недалеко от работы», — поделилась женщина.

Программа социальной ипотеки реализуется в Подмосковье с 2016 года. По ней учителя, медики, воспитатели и представители других профессий могут приобрести жилье на льготных условиях. Узнать, работники каких специальностей, могут стать участниками, можно на сайте Минжилполитики региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе льготной ипотеки для научных работников, которую запустят в Подмосковье.