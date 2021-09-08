Социальным предпринимателям Подмосковья напомнили о субсидии до 3 миллионов рублей

Министерство инвестиций Подмосковья открыло конкурс на получение субсидий для социальных предприятий. Подать заявку и подписать соглашение бизнесмены области могут в режиме онлайн на региональном портале.

«Для области соцпредпринимательство является ценностным ориентиром. Особенность этого бизнеса в том, что дело предпринимателей высоко востребовано обществом. Поэтому социальный бизнес нуждается в поддержке со стороны властей», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что в этом году в региональном бюджете предусмотрено на эту субсидию для социальных предприятий Подмосковья 100 миллионов рублей. Они могут компенсировать до 85% целевых затрат текущего года на аренду помещения, оплату коммунальных услуг, проведение ремонта, приобретение сырья, но не более двух миллионов рублей. Помимо этого, частные детские сады с ясельными группами смогут возместить до трех миллионов рублей.

«В Подмосковье заработала онлайн-услуга по предоставлению финансовой поддержки социальному бизнесу. Это компании, которые производят товары для инвалидов, трудоустраивают нуждающихся в соцзащите, организуют отдых в санаториях для пенсионеров», — заявил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Раньше заявителям для подписания соглашения на субсидию необходимо было посещать ведомство. Теперь достаточно подать заявку в режиме онлайн на региональном портале и подписать соглашение с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

Для этого нужно зайти на сайт «Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП» в раздел «Развитие бизнеса» — «Поддержка бизнеса и предпринимателей». Чтобы получить субсидию, компания-заявитель должна быть включена в реестр социальных предприятий Московской области.

Электронная форма онлайн-заявления очень проста — вместо прикрепления скана документа с информацией о заявителе теперь нужно лишь заполнить необходимые поля в форме. Подать документы можно в два этапа.

Нужно выбрать цель обращения «Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим предоставление услуг в социально значимых сферах деятельности» и категорию заявителя — юрлицо или ИП. Потом нужно заполнить онлайн-заявление. В первичной заявке надо подать минимальный пакет документов, а после отбора участников — дозагрузить документы по затратам, по которым принимается окончательное решение. Результат оказания услуги можно будет увидеть в личном кабинете.

Заявки на субсидию принимаются до 30 сентября. Дополнительную информацию о мерах поддержки МСП Подмосковья можно получить на горячей линии по номеру: 0150 и на региональном инвестиционном портале.