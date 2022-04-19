Социальный сертификат пригодился более чем 55 тысячам пенсионеров Подмосковья

Такие данные сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Сертификат дает право выбора поставщика социальных услуг из регионального реестра», — сообщила вице-губернатор.

Также она подчеркнула, что социальным сертификатом является индивидуальная программа предоставления социальных услуг на дому.

«Особенным спросом пользуются такие услуги, как доставка продуктов и лекарств, уборка квартиры, помощь в самообслуживании. Оформить его можно на региональном портале госуслуг Московской области. Получить его можно будет в течение пяти дней», — отметила Каклюгина.

Подать заявление можно, перейдя по ссылке.