facebook_pixel
    19 апреля 2022, 19:37

    Социальный сертификат пригодился более чем 55 тысячам пенсионеров Подмосковья

    Анастасия Борискова

    Такие данные сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

    Социальный сертификат пригодился более чем 55 тысячам пенсионеров Подмосковья

    «Сертификат дает право выбора поставщика социальных услуг из регионального реестра», — сообщила вице-губернатор.

    Также она подчеркнула, что социальным сертификатом является индивидуальная программа предоставления социальных услуг на дому.

    «Особенным спросом пользуются такие услуги, как доставка продуктов и лекарств, уборка квартиры, помощь в самообслуживании. Оформить его можно на региональном портале госуслуг Московской области. Получить его можно будет в течение пяти дней», — отметила Каклюгина.

    Подать заявление можно, перейдя по ссылке.