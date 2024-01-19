Подмосковье 19 января 2024, 13:08 Социальный сертификат на туристические поездки начали предоставлять проактивно в Подмосковье Unsplash

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Цифровую услугу в сфере детского туризма улучшили в Подмосковье. Теперь при заключении договора на туристическую поездку школьники Московской области будут получать социальный сертификат проактивно.

«В онлайн-форме заявления на заключение договора с туроператором появились два умных сервиса: один автоматически заполнит данные о поездке по коду туристического продукта, второй — проверит факт обучения ребенка в школе Подмосковья», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

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Туристические услуги по соцконтракту могут получить учащиеся 5-9 классов. С их помощью ребята бесплатно путешествуют по памятным местам Московской области. Заключить договор с туроператором можно онлайн на портале госуслуг. Перед подачей заявления необходимо уточнить код турпродукта в школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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