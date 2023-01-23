Подмосковье 23 января 2023, 15:53 Социальный патруль Подмосковья совершил более 1,3 тысячи выездов к бездомным за год

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Порядка тысячи граждан без определенного места жительства получили срочную помощь в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве соцразвития Московской области.

Экстренную помощь бездомным оказывают в подмосковном центре социальной адаптации. Здесь люди, оказавшиеся на улице, могут получить ночлег, еду и одежду, а также помощь в решении трудностей. Специалисты настраивают каждого на возвращение к нормальной жизни.

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Центр подключен к системе службы 112, а на его базе работает социальный патруль, в состав которого входят водитель и специалист. В их задачи входит перевозка бездомных до отделений социальной адаптации или оказание необходимой помощи на месте. В 2022 году социальным патрулем организовано более 1,3 тысячи выездов к лицам без определенного места жительства.

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Губернатор Андрей Воробьев отметил важность помощи инвалидам и сиротам. Глава региона подчеркнул, что поддержка людей, попавших в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.

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