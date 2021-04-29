Открыть свое дело в Подмосковье станет проще. Поможет социальный контракт

Пандемия 2020 года привела к тому, что многие жители Подмосковья остались без работы и встали на биржу труда. Для сокращения числа безработных в регионе начнет действовать механизм социального контракта. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью на «360».

Он напомнил, что идею социального контракта, когда человек получает деньги для открытия своего дела, высказал президент России Владимир Путин.

«Это президентская инициатива, мы ее тоже будем в Подмосковье реализовывать. Цель — начать собственное дело просто, без каких-либо лишних справок, заморочек, проволочек. Поэтому будем делать все, чтобы ее внедрить. Как говорят, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Поэтому задача — этот социальный контракт тоже реализовать на территории Подмосковья», — заявил Андрей Воробьев.

Социальный контракт предназначен для семей или малоимущих граждан, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области.

Выплата по социальному контракту варьируется от 60 до 250 тысяч рублей. При помощи этих денег нуждающиеся могут перейти на самообеспечение, найти работу или преодолеть жизненные трудности.

Поддержку окажут тем, кто зарегистрирован в Подмосковье по месту жительства или месту пребывания. Средства выделят на указанные в рамках программы социальной адаптации цели, в том числе на получение дополнительного образования, открытие или расширение собственного дела.