Подмосковье 08 июня 2023, 17:37 Социальных работников из Воскресенска наградили за успехи

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Депутаты «Единой России» поздравили с профессиональным праздником социальных работников Воскресенска цветами и подарками. Отличившиеся сотрудники получили грамоты и благодарственные письма.

«Спасибо всем, кто посвятил себя кропотливой социальной работе, за верность профессии, неравнодушие и безграничную любовь к людям», — обратился к сотрудникам руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

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Наградами от главы Воскресенска и депутатов отметили лучших специалистов, которые ежедневно вкладывают душу в свою работу. Благодарственные письма и грамоты передали заместитель главы администрации Ольга Коротеева и председатель Совета ветеранов городского округа Воскресенск Василий Дацюк.

Совершенствование системы мер социальной поддержки — один из приоритетов народной программы партии «Единая Россия». Активисты помогают пожилым людям в решении бытовых вопросов, организуют для них спортивные и творческие мероприятия, оказывают помощь семьям бойцов СВО, проводят тренинги и мастер-классы.

Социальные льготы в Московской области получают три миллиона жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев. Среди них многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории населения.