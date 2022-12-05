Подмосковье 05 декабря 2022, 17:41 Социальных предпринимателей в Подмосковье стало почти на 40% больше за год

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В Подмосковье продолжает расти количество предпринимателей в социальной сфере. Как рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева, за последнее время рост составил порядка 40%.

«В прошлом году в Московской области было зарегистрировано 572 субъекта малого и среднего предпринимательства в социальной сфере — по этому показателю Подмосковье стало лидером среди регионов России. А сегодня в области работает уже 799 соцпредприятий. В процентном соотношении рост составляет 39,7%», — сказала зампред.

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Екатерина Зиновьева добавила, что для тех компаний, которые занимаются проектами именно в социальной сфере, в Московской области предусмотрены многие меры поддержки. Например, проходят тематические конкурсы, и только за этот год победу в них одержали более 300 социальных бизнесменов.

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Как добавила Зиновьева, статус социального предприятия должен подтверждаться каждый год. Подавать заявку нужно электронно, на портале РПГУ. Если все пройдет успешно, то сведения будут заноситься в реестр в автоматическом формате.