Подмосковье 23 января 2023, 11:05 Социальных предпринимателей пригласили на бесплатный семинар о развитии инклюзивных мастерских в Подмосковье Unsplash

Читать 360tv в

Перспективы развития инклюзивных мастерских обсудят на круглом столе в Орехово-Зуеве 24 января. Встреча «5 лет движения вверх» приурочена к юбилею со дня открытия «Империи ремесел».

«Империя ремесел» — это проект Орехово-Зуевского Центра социального обслуживания населения, который помогает инвалидам получить навыки изготовления сувениров и предметов декора, а также их продажи.

Реклама

В мастерских учат деревообработке, свечному и швейному производству и растениеводству. Здесь также работают фотостудия и театральный кружок, а в прошлом году появилось новое направление работы, которое называется «Проживание и адаптация в социальных квартирах». Под контролем кураторов молодые люди с ОВЗ учатся жить самостоятельно.

Реклама

Основной темой круглого стола станут перспективы развития инклюзивных мастерских. Мероприятие состоится 24 января в 14:00 по адресу: село Ильинский Погост, улица Егорьевская, дом 5.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться на круглый стол можно здесь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».