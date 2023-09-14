Подмосковье 14 сентября 2023, 16:06 Социальных предпринимателей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес» Unsplash

Читать 360tv в

Социальных предпринимателей Московской области приглашают на всероссийский конкурс проектов «Мой добрый бизнес». Заявки на участие можно подать до 15 октября.

Конкурс направлен на выявление лучших практик субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных НКО, направленных на развитие корпоративной соцответственности.

Реклама

Ознакомиться с номинациями и условиями конкурса, а также подать заявку можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».