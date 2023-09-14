14 сентября 2023, 16:06
Социальных предпринимателей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес»
Социальных предпринимателей Московской области приглашают на всероссийский конкурс проектов «Мой добрый бизнес». Заявки на участие можно подать до 15 октября.
Конкурс направлен на выявление лучших практик субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных НКО, направленных на развитие корпоративной соцответственности.
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Ознакомиться с номинациями и условиями конкурса, а также подать заявку можно на официальном сайте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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