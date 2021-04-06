Социальных предпринимателей поддержат в Подмосковье

В Московской области будут поддерживать социально направленные предприятия. С начала года заявления на получение социального статуса подали почти 200 компаний. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Реестр социальных предприятий формирует подмосковное Министерство инвестиций. В этом году список будет готов до 5 июля. Ведомство примет решение по итогам работы компаний за предыдущий год.

«За первый квартал текущего года мы уже получили 200 заявок от наших предпринимателей для включения в соцреестр. Компании, получившие статус социального предприятия, смогут претендовать на получение специальных мер поддержки из федерального, областного или муниципального бюджета», — пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Их регионального бюджета на компенсацию затрат социально-ориентированных предпринимателей в этом году выделили 100 миллионов рублей.

Компания может получить до двух миллионов рублей, а частные детские сады с ясельными группами смогут возместить до трех миллионов рублей.

В этом году появились новые мероприятия по поддержке социальных предпринимателей. В частности, из федерального бюджета предоставят гранты на реализацию проектов в социальной сфере.

«Чтобы претендовать на грант, представитель социально ориентированного бизнеса должен до 1 мая подать заявку на включение организации в реестр социальных предпринимателей. Затем предпринимателям, впервые вошедшим в перечень субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия, необходимо пройти обучение по организации работы и реализации проектов в сфере социального предпринимательства. Третьим этапом станет подача заявки на получение гранта — это нужно сделать после 10 июля», — объяснила Екатерина Зиновьева.

Получателей грантов выберут путем конкурсного отбора. Размер выплаты составит от 100 до 500 тысяч рублей. Деньги выплатят победителям единовременно в полном объеме. Основное условие — софинансирование предпринимателем не менее 50% расходов на реализацию проекта от общего объема запланированных затрат.

Грант можно потратить на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, приобретение или аренду оборудования, выплаты по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, расходных материалов, комплектующих, необходимых для производства продукции, и другие цели.

Выплату нельзя использовать для оплаты налогов, займов и кредитов.

Всю информацию о подаче заявок и необходимых документах можно найти на инвестиционном портале Московской области.

Подать заявку можно через региональные центры оказания услуг «Мой бизнес».

По всем вопросам, связанным с получением статуса социального предприятия или участия в конкурсах на получение субсидии или грантов, можно обратиться по телефону горячей линии для бизнеса 0150.