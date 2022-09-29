Социальных предприятий стало больше в Подмосковье | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 09:39 Поделиться Telegram

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Viber Социальных предприятий стало больше в Подмосковье

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Количество социальных предприятий выросло в Подмосковье. С начала года этот статус получили 795 предпринимателей, из которых 301 подал заявку впервые. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен региона Владимир Головнев.

Всего с начала года на получение социального статуса заявку подало 850 компаний, из которых 55 получило отказ. В прошлом году за такой же период желающих было на 254 меньше, всего было признано таковыми 556 организаций.

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Как рассказал уполномоченный по правам предпринимателей Владимир Головнев, в России насчитывают около семи тысяч соцпредприятий, при этом Подмосковье стало лидером по их количеству благодаря мерам поддержки.

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«Имея возможность претендовать на гранты, этот вид бизнеса может расширить и повысить качество оказываемых услуг, охватывая все большее количество людей. Благодаря этому пенсионеры могут заняться творчеством в кругу единомышленников, а дети — обрести новые увлечения и развить полезные навыки. Все это повышает уровень и качество жизни в регионе», — отметил Головнев.

Узнать о том, как стать социальным предприятием, можно на инвестпортале региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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