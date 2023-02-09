Подмосковье 09 февраля 2023, 14:36 Социальные выплаты жителям Химок составили 1,5 миллиарда рублей в 2022 году

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Более 60 тысяч жителей Химок получают различные меры социальной поддержки. Сумма выплат превысила 1,5 миллиарда рублей в 2022 году.

Химчане получают выплаты по 152 различным направлениям, самые многочисленные из которых: бесплатный проезд на общественном городском транспорте, компенсация стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг, ежемесячная денежная поддержка ветеранов труда и военной службы.

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Организацию работы по предоставлению мер социальной поддержки обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

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Мы реализуем в округе как региональные, так и муниципальные меры поддержки. Особое внимание уделяем многодетным, малообеспеченным, пенсионерам, инвалидам, медработникам и учителям. В общей сложности в прошлом году сумма различных социальных выплат и мер поддержки в округе превысила 1,5 миллиарда рублей. Дмитрий Волошин

При содействии администрации округа порядка 3,5 тысяч человек получают материальную помощь. Ежегодно людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, которые проявили незаурядные способности в спорте, культуре или образовании, присуждают премию «Преодоление».

«Ни один муниципалитет в Московской области не проводит столько выплат, сколько городской округ Химки. Мы проанализировали, что есть категории, для которых необходимо принять дополнительные меры. Это семьи, в которых семь и более детей. В этом месяце на комиссии мы все вопросы разберем и представим свое видение», — рассказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Перед Новым годом химчане льготных категорий получили подарки и билеты на праздничные мероприятия.

«Большое внимание уделяем многодетным семьям, а также детям с ограниченными возможностями. Они ежегодно получают премии главы округа и губернатора Московской области. В период новогодних праздников в Химках организовали ряд культурно-массовых мероприятий с детьми мобилизованных. Каждому участнику вручили сертификаты на театральные представления», — отметила депутат Совета депутатов городского округа Химки Инна Монастырская.

В округе также поддерживают сотрудников полиции, медицинским работникам компенсируют найм жилья. Более 63 тысяч льготников из числа многодетных семей, тружеников тыла, инвалидов, почетных доноров, ветеранов труда и военной службы получают пособия по линии Министерства социального развития Московской области. Ряд выплат назначают без специальных заявлений и обращений.

Получить дополнительную информацию по мерам социальной поддержки в Химках можно по телефонам горячей линии социальной защиты населения — 122 (добавочный 6); приемной окружного управления № 22 — 8 (498) 602-26-50 (добавочный 49636); в Telegram-канале «Социалка. Химки».

Кроме того, в МФЦ сотрудники окружного управления № 22 проводят очный прием граждан в окнах № 23 и № 24. Они работают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

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