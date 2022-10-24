Социальные выплаты малообеспеченным жителям увеличат в Лобне | 360°

24 октября 2022, 16:26
Социальные выплаты малообеспеченным жителям увеличат в Лобне
Выплаты по адресной социальной помощи увеличат в Лобне. С такой инициативой выступила администрация округа. Сумму материальной помощи не меняли с 2018 года.
Адресная социальная помощь положена оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Лобне ее получают нуждающиеся и малообеспеченные жители, в том числе семьи с низким уровнем дохода, ветераны войны, дети-сироты, одинокие родители и другие.
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Оформить поддержку можно через МФЦ, подтвердив статус нуждающегося.
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Решение о повышении суммы выплаты примут депутаты на одном из ближайших заседаний городского совета.
Ранее Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.
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