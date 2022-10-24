Социальные выплаты малообеспеченным жителям увеличат в Лобне | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 16:26 Социальные выплаты малообеспеченным жителям увеличат в Лобне

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Выплаты по адресной социальной помощи увеличат в Лобне. С такой инициативой выступила администрация округа. Сумму материальной помощи не меняли с 2018 года.

Адресная социальная помощь положена оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Лобне ее получают нуждающиеся и малообеспеченные жители, в том числе семьи с низким уровнем дохода, ветераны войны, дети-сироты, одинокие родители и другие.

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Оформить поддержку можно через МФЦ, подтвердив статус нуждающегося.

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Решение о повышении суммы выплаты примут депутаты на одном из ближайших заседаний городского совета.

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