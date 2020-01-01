Социальные выплаты проиндексировали в Подмосковье

В Московской области проиндексировали размер пособия на ребенка и другие социальные выплаты на 1,01%. Повышение прописано в постановлении подмосковного правительства.

«Установить в 2020 году размер индексации 1,01 для ежемесячных денежных выплат, пособия на ребенка, размера возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению и единовременной материальной помощи», — говорится в постановлении.

Так, будут проиндексированы выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, почетным донорам, детям. В Московской области для детей предусмотрены различные выплаты в зависимости от возраста: до полутора лет, от полутора до трех лет, от трех до семи лет, от семи лет и старше. Кроме того, постановлением индексируются выплаты тем детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или проходят военную службу, в том числе по призыву.

Жители Московской области, которые хоронят умерших за свой счет и при этом имеют низкий доход, имеют право на получение социального пособия и разовой материальной помощи.