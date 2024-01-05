Подмосковье 05 января 2024, 15:02 Социальные выплаты проиндексировали в Подмосковье Unsplash

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Социальные выплаты проиндексировали для жителей Московской области. Процедура ежегодная и проводится с целью повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной поддержки тем, кто в ней нуждается.

Министр социального развития региона Людмила Болатаева сообщила, что с начала 2024 года в Подмосковье проиндексировали выплаты на 6%.

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«Таким образом минимальный размер пенсии будет составлять 15 735 рублей, а единое пособие на детей от 8,8 — 17,7 тысячи рублей, оно выплачивается в трех размерах в зависимости от дохода семьи», — рассказала Людмила Болатаева.

В пресс-службе Минсоцразвития Московской области добавили, что с января 2024 года выплаты в увеличенном размере получат свыше 250 тысяч жителей. При этом процедура автоматическая: льготникам не требуется писать заявления или обращаться в различные инстанции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье.

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