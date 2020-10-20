Социальные выплаты безработным жителям Подмосковья перечислят до конца октября

Безработные жители Подмосковья получат положенные им социальные выплаты до конца октября. За сентябрь деньги перечислили в полном объеме, а в этом месяце они задержались. Но пособия придут в оставшиеся дни.

Об этом рассказали в подмосковном Министерстве социального развития. Там подчеркнули, что жители, обратившиеся в центр занятости населения, получат положенные им пособия.

Уважаемые жители! Все социальные выплаты будут перечислены вам в течение нескольких дней — до конца октября. Приносим вам свои извинения за задержку в выплате пособия по безработице и надеемся на ваше понимание пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская 19 октября доложила во время видеоконференции с губернатором Андреем Воробьевым о том, что выплаты задерживаются.

«Выплаты за сентябрь назначены и произведены. Что касается октября, мы еще ждем, когда Минфин России эти ассигнования уточнит», — отметила она.

Губернатор поручил немедленно разобраться с задержками. Он рассказал, что и сам получил уже немало жалоб от жителей на электронную почту.

Наша задача — объяснить жителям, когда они получат деньги. Все несовершенно. Если есть какая-то задержка, значит, нужно постараться предупредить, объяснить, уделить внимание Андрей Воробьев.

Он обязал ведомство решить вопрос, наладить коммуникацию с жителям и доложить ему о результатах на этой неделе.