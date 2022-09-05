Подмосковье 05 сентября 2022, 11:24 Поделиться Telegram

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Viber Социальные центры Подмосковья получат новые автобусы для перевозки детей

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По данным Министерства социального развития Московской области, 26 учреждений региона получат новые транспортные средства. С их помощью смогут перевозить около 800 детей.

В Подмосковье заключен контракт на поставку автотранспорта для перевозки детей и нужд учреждений социального обслуживания. Новые отечественные автобусы на базе «Газель» Next и ПАЗ получат 26 учреждений, которые смогут обеспечить мобильность детей, проходящих курс реабилитации.

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Новые автобусы смогут доставлять около 800 ребят к узким специалистам городских клиник, в санатории и оздоровительные лагеря. Транспорт поможет добраться в школу и обратно, а также отвезет на экскурсии.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал учителей с пониманием относиться к талантам воспитанников и идти им навстречу для достижения целей.

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