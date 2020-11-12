Социальные работники стали обзванивать пожилых жителей Подмосковья и предлагать им помощь

Пока в Подмосковье действует режим ограничений для пожилых жителей, о них заботятся социальные работники. Во время второй волны они начали сами обзванивать пенсионеров и узнавать, какая помощь им нужна.

Источник фото: телеканал «360»

Социальные работники Подмосковья помогают пожилым людям, которые соблюдают режим самоизоляции. Пенсионерам приносят продукты и лекарства, которые им необходимы. Если для медикаментов нужен рецепт, то они сходят за ним к врачу.

Помощь приходит к бабушкам и дедушкам, как и во время первой волны. Но теперь социальные работники еще и сами обзванивают подопечных и спрашивают, какая помощь требуется.

«На сегодня мы обзвонили почти 11,5 тысячи пенсионеров», — уточнила Марина Масина, начальник Королевского управления социальной защиты населения.

Источник фото: телеканал «360»

Если вы нуждаетесь в помощи, то звоните на горячую линию по номеру телефона: 8 (800) 550-50-30. Супергерои из подмосковной социальной защиты обязательно найдут подход к каждому и даже время, чтобы поговорить.

Помощь в Подмосковье оказывают бесплатно. Пенсионеры благодарны за поддержку и внимание. Раде Яковлевне 73 года. Она живет одна. Дети и внуки, чтобы не подвергать ее опасности, во время второй волны коронавируса приходят как можно реже.

«У меня вот сейчас повышенное давление, мне вот сложновато ходить за покупками, за лекарствами. Если есть такая возможность, я очень благодарна. У нас такая прекрасная служба соцзащиты. Нам регулярно звонят, предлагают помощь», — отметила Рада Райченко, пенсионерка.

Источник фото: телеканал «360»

Социальные работники продолжат и дальше помогать пенсионерам. И помощь будет оказана всем, кто за ней обратится.