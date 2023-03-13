Подмосковье 13 марта 2023, 12:58 Социальные работники доставили 6 тысяч пенсионеров Подмосковья на диспансеризацию с начала года

Читать 360tv в

С начала года социальные работники доставили шесть тысяч пожилых людей на диспансеризацию в Подмосковье. Данная программа реализована в по нацпроекту «Демография».

«Такая услуга важна для жителей старше 65 лет, которые проживают в сельской местности. Это позволяет без труда добраться до поликлиники и своевременно проверить здоровье», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Реклама

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо оставить заявку в медучреждении. После этого с жителями свяжутся социальные работники и обсудят детали поездки.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею льготного посещения музеев для пенсионеров Московской области. Он пояснил, что предложение, касающееся всех без исключения городов региона, подразумевает аналогию с «Пушкинской картой», позволяющей молодежи со скидками посещать культурные учреждения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».