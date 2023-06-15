Подмосковье 15 июня 2023, 14:09 Социальные проекты Подмосковья получили награды на всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес» Unsplash

Читать 360tv в

Победителями всероссийского конкурса социальных проектов стали 36 предпринимателей, в том числе двое из Подмосковья. Торжественная церемония награждения прошла в рамках стартового дня Петербургского международного экономического форума.

«Подмосковье не первый год является лидером по числу социальных предпринимателей. Сегодня на территории работает более 800 компаний в этом статусе. Они реализуют социально значимые проекты в самых разных сферах, а задача региона — поддерживать такие инициативы», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реклама

Первое место в номинации по уходу за пожилыми людьми получил подмосковный проект «Сеть гериатрических центров „Сабриново“». Приоритетной задачей этих учреждений является повышение продолжительности, уровня и качества жизни пожилых людей.

Призером в сфере разработки технических средств реабилитации стала компания «Нилкорп». Она представила проект VideoOculograph, который позволяет не только проводить высокоточную бесконтактную диагностику зрительных патологий, но и одновременно осуществлять их неинвазивную коррекцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. На данном этапе он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».