Социальные предприятия смогут подать заявки на гранты с 1 августа

Новые меры поддержки бизнеса анонсировали в Подмосковье. Одной из них станут гранты для соцпредприятий — заявки на них начнут принимать уже 1 августа. Об этом рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Зампред рассказала, что количество социальных предприятий в области увеличилось почти в 2,5 раза — за два года их зарегистрировали 722 раза, из которых 570 — в прошлом году. Имеющие такой статус могут претендовать на новую меру поддержки.

«Так, с 1 августа мы запускаем конкурс на получение грантов для социальных и молодых предпринимателей. Компенсации подлежит до 75% от запланированных затрат, но не более 500 тысяч рублей», — рассказала Зиновьева.

Глава Мининвеста отметила, что один из критериев отбора заявки — наличие помещения или другого имущества для реализации проекта, а также доля вложенных собственных средств от 25%.

Статус социального предпринимателя подтверждают каждый год на сайте РПГУ. Там же можно будет подать заявку на получение гранта. Подробнее о мере поддержки — на инвестиционном портале региона.

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