Новые социальные предприятия начали регистрировать в Подмосковье

Регистрация новых социальных предприятий началась в Подмосковье. Они смогут получать от властей гранты на сумму до 500 тысяч рублей и субсидии. Это подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

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Она рассказала, что список социальных предприятий пополняют каждый год. Компании с таким статусом смогут воспользоваться специальными мерами поддержки.

Для нас это возможность оказать помощь еще большему числу предпринимателей Екатерина Зиновьева.

Социально ориентированные компании смогут компенсировать затраты до двух миллионов рублей, а, например, частные детские сады с ясельными группами — до трех миллионов.

Компенсации подлежит до 85% затрат. К ним относятся аренда и ремонт помещений, коммунальные услуги, покупка инвентаря, обучение и повышение квалификации работников, медицинское обслуживание и специальное питание детей в яслях.

Социальные предприятия — субъекты малого и среднего бизнеса, производящие товары для социально незащищенных жителей, дающие работу инвалидам, пенсионерам и не только.

В прошлом году статус социальных получили 296 организаций из Подмосковья. Субсидии предоставили 90 предприятиям и ИП.