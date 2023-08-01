Подмосковье 01 августа 2023, 10:15 Социальные предприятия Подмосковья получили льготные кредиты на 40 миллионов рублей с начала года Unsplash

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Московский областной фонд микрофинансирования выдал социальным компаниям региона льготные займы на сумму свыше 40 миллионов рублей с начала года. Это позволило продолжить работу многих важных для населения предприятий.

«Социальное предпринимательство играет важную роль не только в экономике региона, но и в его жизни. В целях поддержки таких предприятий в Подмосковье создана специальная программа „Социальный бизнес“, в рамках которой можно получить займы до двух миллионов рублей по ставке 2% годовых», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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С начала года выдано 28 таких займов на общую сумму около 42 миллионов рублей.

Статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно. Подать заявку на его получение можно онлайн на портале РПГУ.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Московской области достигла 24,8%, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что важная задача — создавать все условия для комфортной работы предпринимателей во всех сферах.