Социальные пенсии увеличили для 110 тысяч жителей Подмосковья с 1 апреля

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Как отметил председатель Комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев, это решение коснется 110,6 тысячи жителей Московской области.

Социальные пенсии получают жители, которые не имеют необходимого для назначения страховой пенсии количества пенсионных коэффициентов и стажа работы.

Также в Московской области с 1 апреля около 50 тысяч семей смогут получить «президентские» выплаты на детей от 8 до 16 лет. Начислять их будут с 1 мая, однако переведут сразу за два месяца — апрель и май.

Базовый размер выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума. Если после ее получения среднедушевой доход семьи остается ниже прожиточного минимума, то пособие увеличивают до 75%, если не хватает и этого, выплату повысят до 100% от прожиточного минимума.

В Подмосковье величина прожиточного минимума на сегодняшний день составляет 14 тысяч рублей. Таким образом, семьи с небольшим доходом смогут получать выплату от 7 тысяч рублей в месяц на одного ребенка.

Заявления на выплаты можно будет оформить с 1 мая через портал госуслуг либо в отделении МФЦ.

Ранее глава Подмосковья сообщил, что сотрудникам Шереметьево, отправленным в простой, предложат работу и бесплатное обучение.