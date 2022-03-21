facebook_pixel
    21 марта 2022, 17:35

    Социальные пенсии проиндексируют для 110 тысяч жителей Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6% с 1 апреля. В Подмосковье перемены коснутся 110,6 тысячи жителей.

    Социальные пенсии проиндексируют для 110 тысяч жителей Подмосковья | Изображение 1

    Это подчеркнул председатель комитета Московской областной думы по вопросам социальной политики и здравоохранения Андрей Голубев.

    В Подмосковье пенсионеры также имеют право на региональную социальную доплату

    Андрей Голубев.

    Он напомнил, что ее предоставляют тем, кто получает пенсию, размер которой с учетом суммы материального обеспечения менее величины прожиточного минимума.

    «На эту задачу из бюджета региона выделяется 326 миллионов рублей», — подчеркнул Голубев.

    Социальную пенсию получают те, кто по разным причинам не имеет достаточно трудового стажа для страховой пенсии.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о мерах социальной поддержки, которые введут с 1 апреля.