Социальные пенсии проиндексируют для 110 тысяч жителей Подмосковья
Социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6% с 1 апреля. В Подмосковье перемены коснутся 110,6 тысячи жителей.
Это подчеркнул председатель комитета Московской областной думы по вопросам социальной политики и здравоохранения Андрей Голубев.
В Подмосковье пенсионеры также имеют право на региональную социальную доплату
Андрей Голубев.
Он напомнил, что ее предоставляют тем, кто получает пенсию, размер которой с учетом суммы материального обеспечения менее величины прожиточного минимума.
«На эту задачу из бюджета региона выделяется 326 миллионов рублей», — подчеркнул Голубев.
Социальную пенсию получают те, кто по разным причинам не имеет достаточно трудового стажа для страховой пенсии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о мерах социальной поддержки, которые введут с 1 апреля.