Свыше 120 учреждений Подмосковья адаптируют для инвалидов к концу года | 360°

20 октября 2022, 14:27
Свыше 120 учреждений Подмосковья адаптируют для инвалидов к концу года
На реализацию программы «Доступная среда» в Подмосковье направили свыше 440 миллионов рублей. Их направят на улучшение 122 учреждений, рассказали в Минсоцразвития региона.
Благодаря программе доступнее станут 20 детских садов и школ, 15 спортивных организаций, 20 учреждений соцобслуживания и другие.
Реклама
«Все жители региона должны чувствовать себя максимально комфортно, поэтому мы продолжаем совершенствование общественной среды и создаем индивидуальные и удобные маршруты», — подчеркнули в министерстве.
Реклама
Программу реализуют в Подмосковье с 2011 года. Благодаря ей свыше 80% соцучреждений стали доступными для инвалидов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Их получат фельдшеры, средний медицинский персонал, а также медики узких специальностей.
Благоустройство
Реклама
Реклама