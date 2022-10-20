Свыше 120 учреждений Подмосковья адаптируют для инвалидов к концу года | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 14:27 Свыше 120 учреждений Подмосковья адаптируют для инвалидов к концу года

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На реализацию программы «Доступная среда» в Подмосковье направили свыше 440 миллионов рублей. Их направят на улучшение 122 учреждений, рассказали в Минсоцразвития региона.

Благодаря программе доступнее станут 20 детских садов и школ, 15 спортивных организаций, 20 учреждений соцобслуживания и другие.

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«Все жители региона должны чувствовать себя максимально комфортно, поэтому мы продолжаем совершенствование общественной среды и создаем индивидуальные и удобные маршруты», — подчеркнули в министерстве.

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Программу реализуют в Подмосковье с 2011 года. Благодаря ей свыше 80% соцучреждений стали доступными для инвалидов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Их получат фельдшеры, средний медицинский персонал, а также медики узких специальностей.