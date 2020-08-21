Все новые школы, сады и другие социальные объекты Подмосковья подключат к инженерным сетям до 1 сентября

Все новые школы, детские сады, дворцы культуры и спортивные учреждения Подмосковья подключат к инженерным сетям к 1 сентября. Работы идут с опережением графика, несмотря на эпидемическую ситуацию. Об этом рассказала пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Энергетики региона уже обеспечили подключение к электрическим, тепловым сетям и сетям водоснабжения ряд учреждений социальной сферы.

Так, принять ребят уже готовы школа на 825 мест в Волоколамске, школы на 1100 мест в микрорайоне Северный-5 в Сергиевом Посаде и микрорайона Солнечный в Щелкове. Удалось вдвое сократить сроки подключения пристроек к школам в Серпухове, на улице Советская, и Балашихе, на улице Летной. Благодаря этому 600 школьников 1 сентября сядут за парты в новых комфортных классах.

Детские сады в Домодедове, Ивантеевке, Красногорске и Химках тоже готовы к открытию.

В городском округе Молодежный с соблюдением сроков откроются дом культуры и современный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом.

В планах у энергетиков подключить к инженерным сетям все намеченные социальные объекты. Это удастся сделать благодаря высокому темпу работы, об этом рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.