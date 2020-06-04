Социальные карты у пенсионеров Подмосковья заработают ближе к 3 этапу снятия ограничений
Она подчеркнула, что ведомство ежедневно выходит на связь с Роспотребнадзором по этому вопросу.
Как только это станет возможным и когда мы подойдем к третьему этапу, то мы обязательно, наверное, разблокируем проезд, чтобы наши жители могли вести активный образ жизниИрина Фаевская.
Однако пока что, по словам министра, пенсионерам старше 65 лет лучше ограничиться прогулками у дома. Это важно, чтобы избежать рисков для здоровья.
«Несмотря на то, что разрешено гулять в парках рядом с домом и заниматься спортом на улице, режим социальной изоляции не закончен. И, конечно, мы особенно беспокоимся за здоровье пожилых людей», — добавила Ирина Фаевская.
Власти ограничили льготный проезд с 25 марта. Это коснулось пенсионеров старше 65 лет, студентов и людей с хроническими заболеваниями.
С 15 мая пенсионеры могут купить маски по льготной цене. Им можно будет приобрести не больше 30 таких средств защиты за месяц в сети аптек «Мособлмедсервис».
Кроме того, люди старше 65 лет получили и выплату в размере трех тысяч рублей за соблюдение самоизоляции.
А для пенсионеров, проживающих в одиночку, предусмотрена доплата в тысячу рублей. С 1 мая ее автоматически назначили для 220 тысяч человек. Средства будут поступать каждый месяц.
Всем нуждающимся волонтеры привозят домой и продуктовые наборы.
Снятие ограничений в Подмосковье
Для прогулок и спорта 1 июня открыли парки. Однако забывать о масках недопустимо.
С 3 июня возобновить работу в Подмосковье уже смогли салоны красоты и SPA, солярии, массажные центры и сауны площадью до 400 квадратных метров.
Для одиночных и семейных прогулок открыты и парковые зоны при музеях, если они являются частью экспозиции и сохраняют исторический ландшафт.
Заработали организации, занимающиеся подготовкой пилотов. В библиотеках возобновили книговыдачу. Посмотреть фильмы можно в автокинотеатрах. Открыты офисы МФЦ, строительные гипермаркеты, химчистки, центры ремонта одежды или обуви, компьютеров. Разрешили посещать кладбища, открыли храмы.