Социальные карты у пенсионеров Подмосковья заработают ближе к 3 этапу снятия ограничений

Подмосковным пенсионерам разблокируют социальные карты для транспорта, когда регион подойдет к третьему этапу снятия ограничений. Об этом министр социального развития Ирина Фаевская рассказала в эфире «360».

Она подчеркнула, что ведомство ежедневно выходит на связь с Роспотребнадзором по этому вопросу.

Как только это станет возможным и когда мы подойдем к третьему этапу, то мы обязательно, наверное, разблокируем проезд, чтобы наши жители могли вести активный образ жизни Ирина Фаевская.

Однако пока что, по словам министра, пенсионерам старше 65 лет лучше ограничиться прогулками у дома. Это важно, чтобы избежать рисков для здоровья.

«Несмотря на то, что разрешено гулять в парках рядом с домом и заниматься спортом на улице, режим социальной изоляции не закончен. И, конечно, мы особенно беспокоимся за здоровье пожилых людей», — добавила Ирина Фаевская.

Власти ограничили льготный проезд с 25 марта. Это коснулось пенсионеров старше 65 лет, студентов и людей с хроническими заболеваниями.

С 15 мая пенсионеры могут купить маски по льготной цене. Им можно будет приобрести не больше 30 таких средств защиты за месяц в сети аптек «Мособлмедсервис».

Кроме того, люди старше 65 лет получили и выплату в размере трех тысяч рублей за соблюдение самоизоляции.

А для пенсионеров, проживающих в одиночку, предусмотрена доплата в тысячу рублей. С 1 мая ее автоматически назначили для 220 тысяч человек. Средства будут поступать каждый месяц.

Всем нуждающимся волонтеры привозят домой и продуктовые наборы.

Снятие ограничений в Подмосковье

Для прогулок и спорта 1 июня открыли парки. Однако забывать о масках недопустимо.

С 3 июня возобновить работу в Подмосковье уже смогли салоны красоты и SPA, солярии, массажные центры и сауны площадью до 400 квадратных метров.

Для одиночных и семейных прогулок открыты и парковые зоны при музеях, если они являются частью экспозиции и сохраняют исторический ландшафт.

Заработали организации, занимающиеся подготовкой пилотов. В библиотеках возобновили книговыдачу. Посмотреть фильмы можно в автокинотеатрах. Открыты офисы МФЦ, строительные гипермаркеты, химчистки, центры ремонта одежды или обуви, компьютеров. Разрешили посещать кладбища, открыли храмы.