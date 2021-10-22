Социальные карты пожилых жителей Подмосковья заблокируют с 8 ноября

С 8 ноября в Московской области заблокируют социальные карты жителей старше 60 лет. Льготы на проезд перестанут действовать также для жителей с хроническими заболеваниями.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина во время брифинга.

«8 ноября для жителей старше 60 лет и жителей, которые имеют хронические заболевания, социальные транспортные карты будут блокироваться», — отметила она.

Каклюгина подчеркнула, что это ограничение не коснется жителей старше 60 лет, которые вакцинировались от коронавируса или переболели менее шести месяцев назад. Это исключение будет действовать и для людей с хроническими заболеваниями.

«То есть все транспортные карты блокируются с 8 ноября. Но у жителей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями карта не блокируется, если у них есть прививка от ковида с QR-кодом или QR-код, который говорит о том, что он переболел менее полугода назад», — пояснила она.