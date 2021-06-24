Социальную сеть для предпринимателей создали в Подмосковье

Житель Королева Даниил Грибов разработал и запустил социальную сеть для предпринимателей. Он назвал свой проект Week. Его задача — дать возможность региональным организациям рассказать о себе и выстроить отношения с клиентами.

«Задача Week — дать возможность организациям любого масштаба рассказать о себе, показать человеческую сторону бизнеса и выстроить долгосрочные доверительные отношения с клиентом. Я уверен, что преимущество у того, кто лучше понимает потребителя», — объяснил Грибов.

По словам руководителя стартап-проекта, предприниматели часто сталкиваются с проблемами в поиске клиентов, которые испытывают трудности при выборе компаний и покупок. Новая соцсеть поможет решить эти вопросы. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева назвала бизнесменов региона идейными людьми, которые придумывают новые варианты развития дела и открывают новые возможности для себя и коллег.

«Их проекты — это действительно инновационные решения. Уверена, что приложение будет популярно как среди компаний, так и среди потребителей», — заявила чиновница.

Грибов отметил, что на платформе предприниматели смогут проводить прямые эфиры, размещать свой товар на маркетплейсе, делать индивидуальные предложения и искать сотрудников.