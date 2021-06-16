Социальную помощь в прошлом году получили свыше 2,4 млн жителей Подмосковья

В Московской области в прошлом году особое внимание уделяли всем жителям, которые нуждались в поддержке в сложное время пандемии. Социальную помощь получили более 2,4 миллиона человек. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

О тратах Московской области на меры социальной поддержки на публичных слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья рассказала заместитель министра социального развития Московской области Вера Савелина.

Всего на меры социальной поддержки из бюджета Московской области в прошлом году выделили более 62,7 миллиона рублей. Помощь получили 2,4 миллиона жителей региона.

«С 1 мая 2020 года введена дополнительная мера социальной поддержки одинокопроживающих пенсионеров возрастом 65 лет и старше. Им положена ежемесячная компенсация в размере одной тысячи рублей. Ее получили более 231 тысячи человек» — отметила Савелина.

Выплаты на ребенка до трех лет каждый месяц смогли получить около 112 тысяч жителей Подмосковья.

В 2020 году доходы бюджета Подмосковья составили 634,9 миллиарда рублей, на борьбу с пандемией коронавируса регион потратил 95,7 миллиарда рублей.