В Подмосковье создали эффективную систему социальной поддержки. В регионе ей пользуются порядка 2,5 миллиона жителей. Выплаты в том числе получают малообеспеченные семьи.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала на пресс-конференции о существующих в регионе выплатах.

«Это и выплата пособий на детей, и экстренная социальная помощь, и материальная помощь из депутатских средств, и государственная социальная помощь. Это касается и пожилых людей. Эта система работает, мы это видим», — подчеркнула глава ведомства.

Всего социальную поддержку в Московской области получают около 2,5 миллиона жителей, в том числе региональные и федеральные льготники. Некоторым в Подмосковье оказывают помощь, даже несмотря на отсутствие льготного статуса.

«У нас порядка 700 тысяч региональных льготников. К ним относятся ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. Это относится к полномочиям Московской области», — пояснила Фаевская.

Она обратила внимание, что в 2020 году все назначенные упомянутым категориям граждан средства выплатили в полном объеме.

Федеральных льготников в Подмосковье порядка 600 тысяч человек. В их число входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов войн.

«Также сюда относятся инвалиды, дети-инвалиды, лица, пострадавшие в результате радиационных, техногенных катастроф, и другие категории граждан», — сказала министр. Все они получили в 2020 году поддержку, установленную законодательством РФ, и дополнительную помощь, предусмотренную подмосковными законами.

Еще 1,2 миллиона жителей области относятся к другим категориям, в том числе к лицам без льготного статуса. Как правило, они все равно пользуются мерами социальной поддержки. Они получают определенные выплаты, достигнув пенсионного возраста.