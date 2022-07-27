Социальную ипотеку получили еще 28 подмосковных учителей

В Доме правительства Московской области выдали сразу 28 свидетельств по программе «Социальная ипотека» учителям. Сертификаты на жилищную субсидию вручила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Я с большой радостью вручаю нашим дорогим педагогам сертификат на приобретение жилья. Поздравляю всех с этим событием! Сертификаты уже получили воспитатели, а до конца лета мы вручим их всем педагогам и молодым учителям, прошедшим отбор в этом году. Всего план на этот год — 73 педагога», — рассказала Каклюгина.

Вице-губернатор отметила, что программа является уникальной. Участник покупает собственное жилье, при этом ему нужно заплатить только проценты по кредиту и есть возможность реализовать себя в профессии. Только за последние четыре года жилье смогли купить уже больше 400 педагогов.

Историями своей жизни поделились и сами учителя. Например, одна из педагогов приехала в Московскую область из ЛНР еще в 2014 году.

«Московская область стала для меня вторым домом. Меня прекрасно приняли, в школе создали все условия для комфортной работы. Пакет документов было собрать несложно. Для участия в программе необходимо портфолио. За восемь лет работы в школе я участвовала в различных профессиональных конкурсах, поэтому собрала без проблем», — рассказала учитель начальных классов Раменской школы № 5 Римма Пахолок.

Как отметили в Министерстве образования Подмосковья, программа в области реализуется с 2016 года.