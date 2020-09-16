Социальную ипотеку получили 100 специалистов оборонной отрасли из Подмосковья
«Сегодня здесь 100 человек. 47 молодых ученых и 53 специалиста, которые будут двигать вперед нашу оборонную отрасль.100 человек — это могут быть 100 новых разработок или новых открытий, 100 новых прорывов нашей промышленности», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Министр добавила, что программа действует уже несколько лет. И за это время в регион удалось привлечь большое количество специалистов.
«Мы считаем важным и правильным для себя денежные ресурсы инвестировать именно в вас. Инвестировать в то, чтобы вы оставались жить и работать в Подмосковье. Чтобы крутые специалисты получали возможности расти и развиваться в Московской области», — заявила Зиновьева.
Министр подчеркнула, что правительство и дальше будет поддерживать специалистов, чтобы им было комфортно работать и вносить вклад в науку и промышленность региона.
«Мы постараемся максимально быть вам полезными. Дальше принимать непосредственное участие в продвижении ваших научных достижений, разработок, в развитии ваших предприятий», — заключила Екатерина Зиновьева.
В этом году победителями конкурса стали 47 ученых и 53 специалистов научных организаций и организаций ОПК Московской области.
Сертификаты на покупку жилья по программе социальной ипотеки в этом году получили и 110 учителей.
А за все время реализации программы сертификаты на жилье получили более 1,7 тысячи специалистов. Андрей Воробьев назвал программу важной мерой поддержки.