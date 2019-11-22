«Социальную ипотеку» получат 365 привлеченных в Подмосковье специалистов в 2020 году

365 свидетельств по программе «Социальная ипотека» будет выдано в 2020 году в Подмосковье. Квоты получат 130 врачей, 60 учителей, 20 молодых учителей, 30 воспитателей, 100 молодых ученых и уникальных специалистов, 25 тренеров, сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

«С помощью программы жилищные условия смогли улучшить 950 врачей, 400 молодых ученых и уникальных специалистов, более 200 учителей, 30 тренеров. В 2020 году программа продолжит своё действие, будут выданы свидетельства 365 специалистам», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Программа по поддержке и привлечению в регион профессионалов «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. Правительство Московской области выплачивает тело кредита, участнику остается только выплатить проценты. За все время участия свидетельства получили около 1600 профессионалов.

Для того, чтобы подать заявку, нужно обратиться в профильное ведомство региона. В Министерстве здравоохранения МО прием заявок уже идет, срок подачи заявок в других ведомствах начнется в ближайшее время. Подробную информацию можно уточнить на сайте minzhil.mosreg.ru.