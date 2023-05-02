Подмосковье 02 мая 2023, 18:07 Социальную ипотеку одобрили 29 медикам Подмосковья с начала года Пресс-служба МИСК МО

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В Подмосковье вручили первую в 2023 году «Соципотеку» врачам. Сертификаты на жилье получили 29 работников медицины. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

«Нам важно привлекать на работу новые кадры, а также поддерживать тех, кто уже трудится в наших больницах и поликлиниках. В Подмосковье реализуется множество мер социальной поддержки для медицинских работников, и „Социальная ипотека“ — одна из них», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Программа заработала в Подмосковье в 2016 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Всего с начала ее реализации улучшить жилищные условия смогли более двух тысяч работников медицины.

«В 2023 году мы вручим 296 свидетельств по программе „Социальная ипотека“. Из них: 161 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 педагогам — учителям, воспитателям и молодым учителям, 57 свидетельств молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и пять — тренерам», — заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

С перечнем специальностей, которые могут претендовать на соципотеку, можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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