Социальное жилье предоставят еще 20 сиротам Одинцова до конца года

Еще один житель Одинцова получил социальное жилье. Иван жил в приемной семье с двух лет. Уже совершеннолетнему юноше вручили ключи от новой квартиры.

Молодой человек планирует отправиться на срочную службу, а затем продолжит обучение и устроится на работу. Квартиру Иван получил в микрорайоне «Высокие Жаворонки» в малых Вяземах.

«Мне понравился ремонт в ней. Минимальное оборудование, конечно. Но сказали, что ещё довезут. Так что все хорошо», — делится юноша.

Еще 20 ребят смогут въехать в новые обустроенные квартиры до конца года.