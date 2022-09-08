Около тысячи ветеранов бесплатно воспользовались такси в Подмосковье с начала года | 360°

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Около тысячи ветеранов бесплатно воспользовались такси в Подмосковье с начала года

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Ветераны Подмосковья почти тысячу раз воспользовались услугами социального такси. Бесплатные поездки доступны для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, военнослужащие последнего призыва в годы ВОВ, а также те, кто работал на ПВО. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Как рассказала зампред правительства области Анна Кротова, с мая этого года ветераны Подмосковья могут заказать социальное такси в любое место, не зависимо от целей поездки.

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«Дополнительно с пассажиром могут поехать сопровождающие или родственники. Программа будет доступна до конца 2022 года, а лимит на поездки составляет три тысячи рублей на человека до завершения программы», — добавила зампред.

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Чтобы заказать такси, необходимо позвонить социальному работнику, прикрепленному к ветерану и оставить заявку. Время подачи, номер и марку автомобиля отправят на телефон ветерана.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о высоком запросе у жителей Подмосковья на благоустройство городов.

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