Подмосковье 08 августа 2023, 14:54 Социальное радио стало одним из способов помощи воспитанникам центра реабилитации в Орехово-Зуеве КЦСОИР "Орехово-Зуевский"

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В социальном центре «Орехово-Зуевский» реабилитация несовершеннолетних проходит в разных формах. Например, дети с особенностями развития становятся участниками эфиров Орехово-Зуевского социального радио. Их можно послушать по ссылке, сообщили в министерстве социального развития Московской области.

«Их темы разнообразны: от рассказа о работе центра до обсуждения близких ребятам вопросов дружбы, школьных занятий, отдыха, разнообразия современных игрушек и игр. Во время передачи дети, как правило, это ребята с расстройством аутистического спектра, стараются выйти из своего внутреннего убежища, четко формулировать мысли, общаться со сверстниками, шутить», — уточнили в ведомстве.

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Участие в выпусках детского радио повышает самооценку ребят и вызывает желание общаться. Также на социальном радио проходят практику студенты. Например, в одном из эфиров поучаствовала студентка третьего курса факультета журналистики МГУ Анастасия Кузнецова.

Во время эфира его участники рассказали о лете в другом отделении центра — в селе Ильинский Погост, где работает учебно-производственный комплекс для инвалидов трудоспособного возраста «Империя ремесел».

За время существования «Детского радио» редакция подготовила эфиры на темы школьной жизни, Дня матери и Дня студента.

Проект стал лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье». Ребята с экскурсией посетили открытую студию «Радио 1» в Доме Правительства, а также факультет журналистики МГУ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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