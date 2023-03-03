Подмосковье 03 марта 2023, 15:25 Социальное пособие и выплаты на погребение проиндексировали в Подмосковье

Читать 360tv в

В Московской области проиндексировали социальное пособие и выплаты на погребение. Изменения вступили в силу 1 февраля. Так, размер социального пособия на погребение теперь составляет 7793 рубля.

Данная мера соцподдержки населения эквивалентна стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Выплаты предоставляются человеку, взявшему на себя обязанность осуществить похороны.

Реклама

Получить пособие можно в день обращения. Услуга производится органом соцзащиты населения по месту жительства, органом, в котором умерший получал пенсию, а также организацией, которая являлась страхователем умершего на день смерти.

Реклама

Кроме того, проиндексировали и единовременную матпомощь на погребение. Сейчас она варьируется от 10 156 рублей до 4351 рубля. Размер выплат зависит от среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина. Претендовать на нее может родственник умершего.

За социальным пособием на погребение и материальной помощью необходимо обратиться не позднее чем через шесть месяцев со дня смерти.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей о мерах дополнительной социальной поддержки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».