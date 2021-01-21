Социальная сфера останется приоритетной в Подмосковье в 2021 году

Приоритеты подмосковных властей остаются прежними. Большое внимание будут уделять социальной сфере, вопросам и обращениям жителей, а также восстановлению экономики. Об этом на заседании Мособлдумы рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Первое в новом году заседание Мособлдумы прошло 21 января. Оно открыло весеннюю сессию. Игорь Брынцалов отметил, что в числе приоритетных вопросов остаются социальная сфера и восстановление экономики.

«Приоритеты у нас остаются прежними. Они основаны на том, что, несмотря на сложную обстановку, нам надо двигаться и смотреть, как мы сегодня будем выполнять свои социальные обязательства. В этом году мы будем обращать внимание на то, что нужно гражданам, и вносить изменения в план работы», — уточнил Брынцалов.

Он добавил, что план на первый квартал у парламента уже сформирован. Главное — восстановить экономику, чтобы все остальные сферы функционировали бесперебойно.

«На первый квартал у нас в планах создание всего необходимого для того, чтобы нормально функционировала экономика в регионе. Нам нужно принять необходимые решения для того, чтобы помочь нашим предприятиям, малому и среднему бизнесу», — пояснил Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что все вопросы, связанные с функционированием социально значимых учреждений, находятся на контроле комитетов.

«Все, что связанно с работой наших учреждений здравоохранения, образования, вопрос горячего питания — все моменты на сегодняшний день отрабатываются комитетами. Учитываться будут все пожелания граждан», — заявил Брынцалов.

Игорь Брынцалов также отметил, что 2021 год насыщен крупными политическими событиями. Уже осенью состоятся выборы в Московскую областную и Государственную думы.