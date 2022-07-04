Социальная карта стала второй по популярности госуслугой в Московской области

В Московской области каждый год поступает 14 миллионов обращений от жителей на получение тех или иных госуслуг. Вторая по массовости из них — социальная карта, сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Данные о востребованности госуслуг она представила на заседании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона. Глава Подмосковья неоднократно указывал на то, что получение таких услуг должно быть цифровизированным и удобным для людей.

На сегодняшний день в Московской области предоставляется 121 федеральная услуга, а также 380 региональных и муниципальных.

«Вторая по массовости услуга, которую получают жители Подмосковья, — это социальная карта. У нас 2,2 миллиона получателей социальной карты. Ежегодно 120 тысяч новых», — сообщила Каклюгина.

Вице-губернатор напомнила, что социальная карта дает право на бесплатный проезд в Подмосковье, Москве, а также всевозможные скидки в аптеках, магазинах. Ее могут получить пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и еще ряд льготных категорий граждан.

«Как это было и стало? Например, семья становилась многодетной. Дальше начинались заявления, прикрепления справок, посещение МФЦ с оригиналами документов. Как это работает сейчас? Проактивно эту услугу мы запустили с июля. Сейчас мы узнаем из системы, что человек становится многодетным, пенсионером или, не дай Бог, инвалидом», — пояснила она.

Таким образом, людям специально никуда не надо ходить, писать какие-либо заявления, собирать справки. Человеку просто отправляют СМС о том, что ему положена социальная карта. После чего он выбирает любой офис МФЦ и забирает ее.

«Мы идем дальше и планируем сделать социальную карту виртуальной, потому что всем удобно, когда ее не нужно носить. У тебя с собой всегда телефон, и ты сможешь приложить телефон, чтобы по нему проехать», — добавила Каклюгина.