18 ноября 2020, 23:03
Социальная ярмарка «Ценопад» пройдет в Мытищах с 20 по 22 ноября
С 20 ноября в городском округе Мытищи откроется социальная ярмарка «Ценопад». На ней будет организовано порядка 40 торговых мест, сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин.
«Участники „Ценопада“ представят большой выбор фермерской продукции, произведенной в Московской области и в ближайших регионах, по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%», — сказал Андрей Разин.
На ярмарке можно будет приобрести свежие фрукты и овощи: патиссоны, лук, репу, свеклу, мандарины, гранаты, хурму, виноград, яблоки, кабачки, тыквы, капусту, картофель, а также домашнюю птицу, мясную и молочную продукцию и многое другое. Также на ярмарке представят поделки ручной работы, трикотаж и текстиль, теплые авторские жилеты и изделия из шерсти.
На более 30 наименований продуктов будет распространяться скидка до 70%, они попали в категорию «ценопадный продукт», уточнил министр.