Социальная ярмарка «Ценопад» пройдет в Мытищах с 20 по 22 ноября

«Участники „Ценопада“ представят большой выбор фермерской продукции, произведенной в Московской области и в ближайших регионах, по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%», — сказал Андрей Разин.

На ярмарке можно будет приобрести свежие фрукты и овощи: патиссоны, лук, репу, свеклу, мандарины, гранаты, хурму, виноград, яблоки, кабачки, тыквы, капусту, картофель, а также домашнюю птицу, мясную и молочную продукцию и многое другое. Также на ярмарке представят поделки ручной работы, трикотаж и текстиль, теплые авторские жилеты и изделия из шерсти.

На более 30 наименований продуктов будет распространяться скидка до 70%, они попали в категорию «ценопадный продукт», уточнил министр.