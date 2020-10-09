Социальная ярмарка «Ценопад» будет работать в Зарайске до 11 октября

В городском округе Зарайск открылась социальная ярмарка «Ценопад». На ней организовано более 40 торговых мест, сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин.

«Еженедельно в одном из городов Подмосковья жителям доступны свежие и качественные продукты напрямую от производителя с минимальной скидкой от розничной цены в 15%», — сказал Андрей Разин.

На ярмарке действует постоянная акция «ценопадный продукт», в ее рамках как минимум одну позицию реализуют с минимальной торговой наценкой. Скидка на товар может достигать 70%.

Жители Зарайска смогут приобрести по «ценопадной цене» 28 наименований продуктов. Среди них картофель, лук, помидоры, перец, кабачки, мандарины, финики, грецкие орехи, домашнюю ветчину, навагу, пикшу, скумбрию и многое другое. Ярмарка на улице Советской будет работать еще три дня, до 11 октября включительно.

До конца года в Подмосковье проведут еще 10 «Ценопадов» в Ступине, Истре, Красногорске, Мытищах, Реутове и других городах.